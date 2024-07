Le FMI rehausse sa prévision de croissance de l’économie sud-coréenne pour 2024 à 2,5 %

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé sa prévision de croissance pour l'économie sud-coréenne cette année à 2,5 %, contre 2,3 % prévus en avril. C'est ce qu'il a indiqué dans ses dernières Perspectives de l'économie mondiale (WEO), publiées mardi.Cette révision semble refléter la hausse de 1,3 % du produit intérieur brut (PIB) réel du pays du Matin clair au premier trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Elle concorde avec celle de la Banque de Corée (BOK). Mais elle est inférieure à celle établie par le gouvernement sud-coréen, par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par l'Institut de développement de Corée (KDI), qui est de 2,6 %.Pour la croissance sud-coréenne de l'année prochaine, le FMI a misé sur 2,2 %, soit une baisse de 0,1 point par rapport à la prévision précédente. Un chiffre identique à celui prévu par le gouvernement, mais supérieur à celui de la BOK, de 2,1 %.En ce qui concerne l'économie mondiale, l'institution a maintenu sa prévision de 3,2 % pour 2024. Et, pour l’année suivante, elle a tablé sur une croissance de 3,3 %, soit une augmentation de 0,1 point par rapport à l'estimation précédente.Les perspectives globales n'ont pas beaucoup changé par rapport à celles d'avril. Cependant, la prévision pour les Etats-Unis pour cette année a été abaissée de 0,1 point pour s'établir à 2,6 %. La croissance de l'économie japonaise a elle aussi été revue à la baisse de 0,2 point, à 0,7 %. En revanche, le Fonds a rehaussé sa prévision de croissance de l'économie de la zone euro de 0,1 point pour la porter à 0,9 %.Pour ce qui est des économies émergentes et en développement, leur croissance économique a été revue à la hausse aussi bien en 2024 qu'en 2025. Notamment, le FMI estime que la Chine devrait connaître une croissance de son PIB de 5 % cette année et de 4,5 % en 2025.