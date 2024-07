CEPA : nouvelle négociations sur l’amélioration de l’accord Séoul-New Delhi

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l'Inde entament aujourd'hui, à Séoul, une onzième série de négociations visant à améliorer leur accord de partenariat économique global (CEPA). C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie.Lors de ces nouveaux pourparlers qui durent jusqu’à ce vendredi, les délégations des deux pays seront conduites respectivement par le directeur général des négociations de l'ALE du ministère sud-coréen du Commerce, Ryu Peob-min, et par son homologue indien, Anant Swarup.Les deux parties devraient chercher à aplanir les divergences constatées durant les discussions précédentes qui ont eu lieu en janvier dernier. En parallèle, un groupe de travail conjoint sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) sera lancé pour élaborer notamment des réponses aux nouveaux défis posés aux entreprises.Le CEPA est un accord de libre-échange (ALE) qui couvre non seulement le commerce des produits et des services, mais également un champ plus large de coopération économique. Le traité économique entre Séoul et New Delhi est entré en vigueur en janvier 2010 et les deux pays mènent des négociations en vue de son amélioration depuis 2016.