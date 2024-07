Fortes pluies : premier message d’alerte de 2024 pour Séoul

Photo : YONHAP News

Alors que de fortes précipitations continuent de frapper la plupart des régions, un SMS d'alerte aux pluies torrentielles a été envoyé ce matin vers 9h20 aux résidents de certains quartiers des arrondissements de Seongbuk et de Jongno, dans le nord de Séoul. C'est une première cette année pour la capitale.Ces messages sont émis par Météo-Corée pour prévenir les citoyens des risques liés aux pluies intenses et les inviter à se mettre à l’abri au plus vite. Ils sont envoyés selon deux situations : soit lorsque les précipitations dépassent les 50 mm en une heure et les 90 mm en trois heures, soit lorsqu'elles atteignent plus de 72 mm en une heure.Ce dispositif a été officiellement mis en place cette année à Séoul et dans ses environs après une opération à titre d'essai l'année dernière. En 2023, ces textos d'alerte avaient été envoyés à six reprises aux habitants de la région métropolitaine.Ce matin, de fortes pluies accompagnées de rafales de vent s'abattent notamment sur Séoul, sur les régions qui l’entourent, ainsi que sur la province de Gangwon. Et ce, à un rythme de 30 à 60 mm par heure. Dans la partie est de la province de Gyeonggi, les précipitations pourraient dépasser les 70 mm par heure, selon l'agence météorologique.