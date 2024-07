Fortes pluies : Yoon annule une réunion pour se consacrer au problème

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ajourné une réunion régionale qui devait rassembler, aujourd’hui, le Premier ministre et les directeurs des collectivités locales. Et, ce, pour répondre aux pluies torrentielles qui frappent la région centrale depuis ce matin.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que le gouvernement central et les collectivités devaient parer aux averses sur place. Yoon Suk Yeol avait ordonné, hier, de vite réparer les dégâts causés par les fortes précipitations et de renforcer les mesures de réponse d’urgence.Pour rappel, des régions affectées par les pluies intenses, comme le district de Yeongdong dans la province de Chungcheong du Nord, celui de Seocheon à Nonsan, dans la province de Chungcheong du Sud, avaient été désignées, lundi dernier, comme des zones sinistrées spéciales.