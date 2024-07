Photo : YONHAP News

« Pinkfong, bébé requin » a occupé la première place de l’Official Video Streaming Chart, un classement britannique qui regroupe les clips vidéos les plus visionnés en streaming.La société de production, The Pinkfong Company, a déclaré, ce matin, que le total de streams cumulés de cette vidéo avait atteint 271,96 millions seulement au Royaume-Uni. Avant d’ajouter que c’est le premier et unique record établi par un contenu « made in Korea ».Cette chanson pour enfants à succès planétaire avait été certifiée, en juillet 2023, « 4X Platinum » par la British Phonographic Industry (BPI) dans la catégorie « BRIT Certified » avec 2,4 millions de ventes de singles.