Washington inculpe une ancienne employée de la CIA d’origine coréenne pour avoir agi comme agent de Séoul

Photo : YONHAP News

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé, mardi, Sue Mi Terry, une ancienne analyste de la CIA d'origine sud-coréenne, pour avoir travaillé en tant qu'agent de Séoul.D'après le New York Times qui s'est procuré l'acte d'accusation, cette experte de la Corée du Nord et chargée de recherches au Conseil des relations étrangères (CFR) des Etats-Unis est accusée d'avoir agi pour le compte de la Corée du Sud en contrepartie de cadeaux et d'argent. Cependant, ses avocats nient fermement toutes ces accusations.D'après l'acte d'accusation, Sue Mi Terry aurait pris sa retraite en 2008 après avoir servi à la CIA depuis 2001 et aurait commencé à opérer comme agent du gouvernement sud-coréen en juin 2013. Elle aurait d'abord été contactée par une personne se faisant passer pour un diplomate de la mission sud-coréenne auprès des Nations unies à New York. Au cours des dix années suivantes, elle aurait reçu, entre autres, un sac à main de luxe, un dîner dans un restaurant étoilé et au moins 37 000 dollars.L'acte d'accusation indique par ailleurs que, lors d'un entretien avec le FBI en juin 2023, elle a admis avoir démissionné de la CIA pour éviter d'être renvoyée par l'agence qui avait des « problèmes » en raison de ses contacts avec le Service du renseignement sud-coréen (NIS).