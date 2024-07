Journée de la Constitution : le président du Parlement veut soumettre une révision constitutionnelle par référendum

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célèbre aujourd’hui la 76e journée de la Constitution. Une cérémonie officielle s’est tenue, ce matin, à l'Assemblée nationale. L'événement a réuni, entre autres, le Premier ministre, Han Duck-soo, le président de la Cour suprême, Cho Hee-dae, le chef de la Cour constitutionnelle, Lee Jong-seok, ainsi que les députés du parti au pouvoir et de l'opposition.Dans son discours, le président du Parlement a déclaré que la 22e législature devrait réviser la Constitution. Woo Won-shik a ensuite appelé les élus à se mobiliser pour soumettre une proposition de réforme constitutionnelle par référendum en 2026. Pour ce qui est du contenu et de la portée de la révision, il a suggéré de laisser ouvertes toutes les possibilités, que ce soit pour une modification partielle ou totale du texte, ou pour une application immédiate ou ultérieure.Pour ce faire, celui qui occupe le perchoir a appelé à commencer par former un comité spécial pour la révision constitutionnelle et de créer un comité consultatif dédié sous sa propre direction dans les plus brefs délais.Dans la foulée, Woo a proposé au président de la République, Yoon Suk Yeol, d'organiser un dialogue officiel afin d’échanger sur la question.