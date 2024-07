Mines nord-coréennes : nouvelle manière de réagir aux campagnes de propagande anti-Pyongyang

Photo : Ministry of Nat'l Defense

L’armée sud-coréenne estime que profiter des fortes pluies pour faire flotter des mines vers le Sud pourrait être l’une des « nouvelles réponses » évoquée par Kim Yo-jong face à l’envoi de tracts anti-communistes au Nord. En effet, la puissante sœur de Kim Jong-un avait menacé, hier, d’y réagir autrement que par l’envoi de ballons poubelles. Il a aussi été confirmé que le régime nord-coréen enfouit actuellement des mines qui ressemblent à des feuilles d’arbre.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé, ce matin, que des militaires nord-coréens avaient installé plusieurs dizaines de milliers de mines depuis avril dernier dans leur partie de la DMZ. Les autorités sud-coréennes jugent que le premier objectif de ces opérations serait d’empêcher les civils tout comme les soldats de faire défection au Sud. Cependant, ces explosifs pourraient constituer une nouvelle menace pour l’armée et la population sud-coréennes, alors que la vice-directrice du Parti des travailleurs avait fait référence à de nouvelles réponses face aux activités de propagande en direction de son pays.Pourtant, dans cette manœuvre, plusieurs militaires nord-coréens sont morts dans une dizaine d’accidents d’explosion et à cause de maladies liées à la chaleur. A en croire le ministère sud-coréen de la Défense, elle s’est poursuivie depuis plusieurs mois malgré la canicule et même durant la mousson. Les soldats du Nord resteraient dans des tentes provisoires pour travailler en moyenne 12 à 13 heures par jour sans équipe de relève, ni jour de repos.Le ministère sud-coréen a fait savoir qu’il se préparait alors à des défections imprévues de soldats nord-coréens et à ce qu’ils franchissent la ligne de démarcation militaire (MDL), séparant les deux Corées.