Le directeur général de la FAO se rend à Pyongyang

Le directeur général de l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu, a rencontré, dimanche dernier, l’ambassadeur chinois en Corée du Nord, à Pyongyang. C’est la première fois qu’une organisation internationale se rend officiellement au nord du 38e parallèle après la fermeture et la réouverture de la frontière, liées au COVID-19.Selon l’ambassadeur chinois, Wang Yajun, la Chine accordait de l’importance à la coopération avec la FAO et soutenait ses projets en tant que membre fondateur. Il a fait part de son souhait d’étendre davantage les canaux de coopération pour enrichir la collaboration et de mettre celle-ci à un niveau plus élevé. Avant d’ajouter espérer que l’organisation internationale contribuera au rétablissement de l’économie mondiale, à la réponse à la crise alimentaire et à la réalisation du développement durable.La mission diplomatique chinoise n’a toutefois fait aucune mention sur leurs discussions à propos de la situation nord-coréenne.