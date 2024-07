Baseball : une équipe de jeunes réfugiés nord-coréens se rend aux USA

Photo : YONHAP News

La première équipe de baseball composée de jeunes transfuges nord-coréens va s’envoler pour les Etats-Unis.La délégation, dont sept joueurs adolescents, entamera demain sa visite aux Etats-Unis. Elle se rendra au siège de l’Onu avant de rencontrer des députés américains d’origine coréenne ainsi que Julie Turner, la représentante spéciale américaine pour les droits humains en Corée du Nord. Elle assistera ensuite à un match des Yankees de New York et recevra un cours de Chad Cordero, ancien lanceur des Nationals de Washington.L’équipe sud-coréenne aura un match amical contre celle composée d’adolescents américains d’origine coréenne. Et, le 24 juillet, elle assistera à un match organisé par les Nationals de Washington à l’occasion de la « journée des patrimoines sud-coréens ». L’arrêt-court sud-coréen de Padres de San Diego, Kim Ha-seong, sera appelé pour le match.