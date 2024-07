Jangma : alerte aux fortes pluies à Séoul, bilan des dégâts

Photo : KBS News

Séoul est ses environs ont été aujourd’hui victimes de fortes précipitations. Un SMS d'alerte a été envoyé ce matin aux résidents de certains arrondissements de la capitale comme Seongbuk et Jongno. C'est une première cet été.Ces messages ont été émis par Météo-Corée pour prévenir les citoyens des risques liés aux pluies intenses et les inviter à se mettre à l’abri au plus vite. Pour information, ils sont envoyés selon deux situations : soit lorsque les précipitations dépassent les 50 mm en une heure et les 90 mm en trois heures, soit lorsqu'elles atteignent plus de 72 mm en une heure.Ce matin, de fortes pluies accompagnées de rafales de vent se sont ainsi abattues sur Séoul, sur les régions qui l’entourent, ainsi que sur la province de Gangwon. Et ce, à un rythme de 30 à 60 mm par heure.Jusqu’à 11h, 164 maisons ont été inondées, 275 hectares de champs et rizières immergés et la navigation de 48 bateaux dans la mer Jaune suspendue. Les dégâts risquent de s'alourdir, car les pluies torrentielles vont continuer à tomber jusqu'à demain matin.