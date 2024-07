Météo : pluie sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, la mousson se poursuit. En effet, tout le tiers nord du pays est sous la pluie ce matin, et le reste du territoire est sous la grisaille. Il pleut aussi dans la région de Busan. Il semblerait que seuls le Jeolla et l’île insulaire de Jeju soient épargnés : le soleil brille derrière quelques cumulus. Dans l'après-midi, c'est tout le pays qui sera sous une alternance de beau temps et de pluie.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 23°C à Séoul et Suwon. Le mercure monte jusqu’à 28°C à Gangneung, tout comme dans le Jeolla et à Daegu. Il fait 25°C à Busan ainsi qu’à Daejeon.Dans la seconde moitié de journée, les températures n’évolueront que très peu. Il fera 27°C dans la capitale, à Daejeon, Yeosu et Busan. 28°C sont prévus dans le Jeolla et 29°C sont attendus à Gangneung et à Jeju.