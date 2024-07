KHNP choisi par la République tchèque pour la construction de deux réacteurs nucléaires

Photo : YONHAP News

Encore une belle victoire pour la Corée du Sud, qui se rêve en géant du nucléaire. Son entreprise publique KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) a été choisie par la République tchèque pour la construction de deux nouveaux réacteurs. Annonce faite, hier soir, par le gouvernement de Prague.C’est un projet de construction de quatre nouvelles unités : deux dans la centrale de Dukovany et deux autres dans celle de Temelin. Il s’agit de l'investissement le plus important de l'histoire du pays d’Europe centrale. A ce stade, celui-ci n’a décidé d’en installer que deux à Dukovany. Coût de l’opération : 400 milliards de couronnes, soit près de 16 milliards d’euros.Les prix exacts seront déterminés à l’issue des prochaines négociations exclusives avec le géant sud-coréen.Pour le site de Temelin, la décision sera prise plus tard par le gouvernement local et l’entreprise, qui gère l’appel d’offres.KHNP fournira son modèle de réacteur à eau sous pression APR1000, d'une puissance de 1000 MW. A ce propos, le ministère sud-coréen de l’Industrie a expliqué avoir obtenu, en mars 2023, un certificat EUR délivré par l'Organisation de réglementation des équipements. Un passeport indispensable pour faire affaire en Europe.Prague prévoit de signer un accord final avec la société sud-coréenne en mars prochain. Le ministère a annoncé qu’il allait faire tout son possible pour décrocher définitivement le marché. Pour cela, il va mettre en place une équipe de négociations.