Photo : YONHAP News

Les albums de six groupes de k-pop figurent parmi les dix CD les plus vendus, lors du premier semestre 2024, aux Etats-Unis. C’est ce que révèle le Luminate Midyear Music Report publié mardi. Luminate est un cabinet d’analyse de marché musical.Parmi les artistes du pays du Matin clair, c’est TOMORROW X TOGETHER qui a connu le plus de succès. En vendant leur « minisode 3 : Tomorrow » à 190 000 exemplaires, rien qu’aux USA, les cinq garçons occupent le deuxième rang du classement. Ils sont suivis d’ATEEZ et de Twice.