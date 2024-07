Yoon se réjouit de l’exploit sud-coréen pour un nouveau projet nucléaire tchèque

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est réjoui de la victoire de KHNP à l’appel d’offres lancé par la République tchèque pour ses nouveaux réacteurs nucléaires.« La compétitivité de l’industrie nucléaire sud-coréenne est une nouvelle fois reconnue sur le marché mondial », s’est-t-il félicité, peu après l’annonce du gouvernement de Prague, hier soir.Selon son premier secrétaire à la coordination politique, Yoon Suk Yeol a également remercié tous ceux qui ont apporté leur soutien à la concrétisation de ce projet. Et d’appeler en même temps à poursuivre des efforts pour faire aboutir les prochaines négociations visant à signer le contrat définitif.Toujours d’après le conseiller présidentiel, le chef de l’Etat, dès sa prise de fonction, a continué de multiplier les rencontres diplomatiques avec son homologue tchèque à différentes occasions pour promouvoir l’offre de son pays.Sung Tae-yoon a lui aussi salué un premier exploit en quinze ans, qui permet à son pays d’exporter dorénavant des réacteurs atomiques en Europe. Sachez qu’en 2009, la Corée du Sud avait remporté un gigantesque contrat pour la construction de la première centrale du monde arabe aux Emirats arabes unis.Sur les atouts qui ont permis au géant sud-coréen d’être sélectionné comme fournisseur privilégié du projet tchèque, un autre responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a d’abord parlé de l’esprit d’équipe. A l’en croire, le gouvernement et le privé en ont fait preuve, sous le nom de « Team Korea ». Sans oublier bien sûr les prix proposés, la sûreté et les technologies, entre autres.