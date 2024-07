Séoul pourrait participer à la maintenance des troupes américaines sur son sol

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a annoncé, hier, ce qu’il appelle « RSF » ou « Regional Sustainment Framework ». Un dispositif qui permettra aux alliés et partenaires des Etats-Unis de participer à la réparation et à la maintenance des armes et des installations des troupes américaines stationnées dans le monde entier.Le Pentagone envisage de le mettre en œuvre dès cette année. C’est son Commandement pour l’Indopacifique qui va ouvrir le bal.A en croire le sous-secrétaire adjoint à la Défense, Christopher Lowman, cinq alliés de cette région doivent prendre part au projet. Et les négociations en ce sens avec eux sont en cours. Il a cependant évité de donner leurs noms.Il y a de fortes chances que la Corée du Sud en fasse partie. Les forces américaines présentes sur son sol sont placées sous le contrôle du commandement. De même, Washington a souligné à maintes reprises que Séoul et Tokyo étaient ses alliés clés de la région.Selon Lowman, le « RSF » permettrait à chacun des pays engagés dans ce programme de tisser un partenariat avec les USA dans l’industrie de l’armement.