Hwanggang : Séoul regrette l’évacuation de l’eau du barrage par Pyongyang

Photo : KBS News

Pyongyang aurait recommencé, dans la nuit de mercredi à jeudi, à évacuer de l'eau de son barrage de Hwanggang. Il est situé en amont de la rivière Imjin, près de la frontière entre les deux Corées. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère sud-coréen de l'Environnement.C’est à l'aide d'images satellites prises à 3h du matin que ce dernier a découvert que le lit en aval du barrage s'est élargi. Comme ça a déjà été le cas, le 9 juillet dernier, il s’agit d’un signe de déversement de ses eaux.A 8h, la hauteur d’eau du pont Pilseung, situé au plus au nord de la rivière Imjin du côté sud-coréen, a été de 3,28m. A titre de comparaison, hier, à 6h20, il était de 0,47m.Bien que le volume déversé ne semble pas très important, Séoul suit de près la situation et a manifesté son regret à l’égard du régime de Kim Jong-un pour avoir ouvert les vannes et ce, sans notification préalable.Pour rappel, le Sud avait demandé, fin juin, à son voisin du Nord de l’informer à l’avance sur la libération des eaux afin de prévenir les inondations dans les régions frontalières. Le royaume ermite, lui, est resté muet.