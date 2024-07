Yoon Suk Yeol procède à un remaniement de son équipe

Photo : YONHAP News

Le président de la République a remplacé aujourd’hui un ministre et trois hauts responsables de rang vice-ministériel.En effet, Yoon Suk Yeol a choisi Yoo Sang-im pour diriger le ministère de la Science et des TIC. Actuellement, Yoo enseigne l’ingénierie des matériaux à l’université nationale de Séoul. Ses expériences et ses connaissances en la matière lui permettront de mener à bien les politiques scientifiques et technologiques du pays, selon le secrétaire général du chef de l’Etat.En ce qui concerne les trois postes de rang vice-ministériel, le président Yoon a nommé Tae Yong-ho secrétaire général du Conseil consultatif pour la réunification pacifique. C’est un organe qui soutient l’élaboration des politiques visant la réunification pacifique de la péninsule. Tae est un ancien numéro deux de la mission nord-coréenne à Londres. Il a fait défection au Sud en 2016. Et en 2020, l’ex-diplomate nord-coréen a été élu député dans une circonscription de Gangnam à Séoul pour un mandat de quatre ans.Deux autres postes concernent ceux du ministère des PME et des Startups et du Bureau de coordination politique du gouvernement (OPC), placé sous l’autorité du Premier ministre. Kim Sung-sup et Nam Hyung-ki occupent désormais le premier et le second, respectivement.