Action collective des médecins : le gouvernement prêt à déterminer le nombre des internes à recruter

Photo : YONHAP News

Après le dépassement du délai accordé aux jeunes médecins grévistes pour décider de retourner dans leurs établissements, l’heure est à la détermination du nombre total des postes d’internat vacants dans les hôpitaux de tout le pays. Ceux-ci ont déjà présenté, hier, leur liste respective à la commission dédiée.Le gouvernement doit annoncer aujourd’hui les résultats de son évaluation. Et dès lundi prochain, le recrutement va démarrer pour le second semestre de l’année.En amont de cette opération, l’exécutif a affiché sa volonté d’améliorer le système actuel de santé, qui est largement dépendant du travail des internes, pour le rendre durable. De nouvelles mesures en ce sens seront expérimentées à partir de septembre prochain, d’abord dans les grands hôpitaux généraux, majoritairement des CHU.Le gouvernement appelle en même temps la KMA, l’association représentative des praticiens, et les jeunes docteurs à participer eux aussi aux discussions de la Commission spéciale chargée des réformes médicales.Par ailleurs, les autorités se disent toujours disposées à engager un dialogue avec eux sur tous les dossiers, à deux exceptions près : le retrait pur et simple du plan d’augmenter le nombre des étudiants dans les écoles de médecine, et celui de l’ordre de reprise du travail. Il s’agit des principales revendications des internes contestataires.