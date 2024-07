Photo : YONHAP News

Séoul et sa région sont en proie à des pluies torrentielles pour le deuxième jour d’affilée. Le phénomène cause d’importantes perturbations sur les réseaux routier et ferroviaire. Les principaux axes routiers et les voies souterraines sont exposés aux risques d’inondations.Rien que dans la capitale, dans 29 endroits, les accès aux cours d’eau restent interdits.Dans l’ensemble de sa région, dix rivières sont placées en pré-alerte de crue. Certains riverains ont dû être évacués. Et les entrées dans un total de 47 routes et voies souterraines sont contrôlées. Idem pour plus de 300 secteurs qui mènent à six parcs nationaux.Même pagaille dans le Gyeonggi, la province qui entoure Séoul. Certaines écoles ont été fermées ou ont réajusté l’horaire de présence de leurs élèves.