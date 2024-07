Le ministre de la Réunification à Washington la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification va se rendre aux Etats-Unis la semaine prochaine pour un voyage de six jours, du 21 au 26 juillet.A Washington, Kim Young-ho sera reçu par de hauts responsables de l’administration de Joe Biden, dont le sous-secrétaire d’Etat, Kurt Campbell. Il le sera également par des députés et des experts de la question coréenne. Au centre des discussions : la situation dans la péninsule et les meilleurs moyens de promouvoir les droits humains des habitants nord-coréens et le dossier des sud-Coréens enlevés et détenus au nord du 38e parallèle.Le ministre doit aussi visiter les principaux groupes de réflexion locaux, dont la Fondation Heritage.C’est le premier déplacement aux USA depuis cinq ans d’un ministre sud-coréen de la Réunification.Lors de leur voyage américain, les prédécesseurs de Kim s’étaient eux aussi entretenus avec le numéro deux de la diplomatie américaine, rarement avec le secrétaire d’Etat. Car il n’y a pas de poste identique au sein du gouvernement américain.Kim doit aussi s’exprimer devant le « Dialogue international 2024 pour les droits de l’Homme en Corée du Nord ». Cette rencontre va être organisée les 22 et 23 juillet par son ministère et deux think tanks américains, dont le célèbre Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).