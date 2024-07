Météo : un week-end de jangma en prévision

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui et ce week-end, comme les jours précédents, une alternance de pluie et d’éclaircies et à prévoir sur tout le territoire. La mousson continue, il fait chaud et humide.Concernant les températures justement, elles seront elles aussi similaires aujourd’hui, samedi et dimanche.Ce matin sur le chemin du travail, il fait 25°C à Séoul, Suwon, Daegu et Busan. Il faut compter 24°C dans le Jeolla, 26°C sur l’île méridionale de Jeju et 28°C, la maximale, à Gangneung, au nord de la côte est. Cet après-midi, il fera entre 27 et 29°C sur la côte sud, et 29°C dans le Jeolla. Le mercure montera jusqu’à 31°C dans la capitale, ainsi qu’à Daegu et Andong. La maximale restera pour Gangneung avec 34°C.Samedi, les températures oscilleront entre 23°C à Chuncheon et 27°C à Jeju le matin, dont 24°C à Séoul et Busan. L’après-midi, il fera entre 27°C, à Chuncheon toujours, et 32°C à Daegu en passant par 31°C dans le Jeolla.Dimanche, il fera dans la matinée entre 24°C dans tout le quart nord-ouest et 26°C à Gangneung, Mokpo et Daegu. Dans la seconde partie de la journée, Météo-Corée prévoit 28°C à Yeosu, 29°C à Busan et Séoul et 31°C dans les régions intérieures, avec un pic à 33°C à Daegu.