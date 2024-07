Cour suprême : première reconnaissance des droits légaux des couples homosexuels

Photo : KBS News

L’assemblée plénière de la Cour suprême sud-coréenne a rendu un jugement permettant d'enregistrer un conjoint de même sexe en tant qu'ayant droit à l'assurance maladie. C'est le premier jugement de cette instance qui reconnaît partiellement les droits légaux des couples homosexuels. Et ce, en dépit de l'absence de reconnaissance légale du mariage d’un couple de même sexe par le code civil.Ce verdict concerne le procès intenté par So Seong-wook, qui avait enregistré son partenaire comme ayant droit après leur mariage, ce que le Service national de l’assurance maladie (NHIS) avait refusé. Après avoir perdu en première instance, il a gagné en appel et devant la Cour suprême.Celle-ci a déclaré qu'il n'existait aucune disposition explicite dans la loi sur l'assurance maladie excluant les partenaires de même sexe. Avant d’ajouter que les exclure en raison de leur orientation sexuelle constitue une discrimination. Elle a ainsi jugé que les partenaires homosexuels, qui dépendent principalement de l'assuré pour leur subsistance et n'ont pas les moyens de payer eux-mêmes les cotisations, devraient être reconnus comme ayants droit.Ce jugement ne valide pas un mariage entre deux personnes du même sexe, mais considère que, dans le cadre des régimes de sécurité sociale, ces couples peuvent être évalués de manière similaire aux couples hétérosexuels, qui sont eux, légalement reconnus. La Cour suprême a également considéré les partenaires de même sexe comme une communauté, d'un point de vue économique, formant une vie commune similaire à celle des couples mariés.