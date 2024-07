Entrée en vigueur des systèmes de notification des naissances et d’accouchement protégé

Photo : KBS News

Le « système de notification des naissances » et celui «d’accouchement protégé » entrent aujourd'hui en vigueur. Ces mesures ont été mises en place, suite au décès d'un nourrisson à Suwon en juin. Objectif : prévenir et protéger les enfants non enregistrés à leur naissance.Le « système de notification des naissances » exige que les établissements médicaux informent immédiatement les collectivités locales concernées des naissances et des informations relatives aux enfants. Cela doit être fait dans les 14 jours suivant la mise au monde du bébé. Grâce au nouveau système, les parents ou les établissements médicaux n'ont pas de mesure particulière à prendre. Car les informations enregistrées dans les dossiers médicaux électroniques des hôpitaux sont automatiquement transmises au système d'enregistrement des relations familiales des autorités locales. En cas de retard dans la déclaration, celles-ci enverront un rappel à l’établissement concerné. Si la déclaration n'est toujours pas effectuée, elles procéderont à l'enregistrement de la naissance avec l'autorisation du tribunal.Le « système d’accouchement protégé », de son côté, est un dispositif qui soutient les femmes enceintes en difficultés, pour qui il est difficile d'élever un enfant en raison de conditions économiques ou sociales. Il leur permet de recevoir des soins prénataux et d'accoucher sous un nom d'emprunt dans des établissements médicaux. Cette mesure a été mise en place pour prévenir les cas où des enfants naissent hors d’un hôpital ou d’une clinique et sont abandonnés pour éviter la notification de leur naissance. Cependant, étant donné que ce système est un recours ultime, des conseils personnalisés sont offerts pour encourager les personnes enceintes à choisir d’élever leurs enfants elles-mêmes avant de faire appel à cette option.D’autre part, le soutien aux familles monoparentales est également renforcé. Elles peuvent désormais être admises dans 121 établissements dédiés, indépendamment de leur niveau de revenu. De plus, des aides financières sont accordées à celles dont les revenus sont en dessous d'un certain seuil.