Fiabilité de l’IA : les normes sud-coréennes deviennent internationales

Photo : YONHAP News

Les normes d'évaluation et de gestion de la qualité des données pour la sécurité et la fiabilité de l'intelligence artificielle (IA), développées sous la direction de la Corée du Sud, ont été définitivement adoptées comme normes internationales.Selon le ministère des Sciences et des TIC, le Comité technique conjoint (JTC) a définitivement approuvé deux normes, dont celle « de données d’IA pour l'expansion de la technologie de l'information intelligente », développée par l’Institut de recherche en électronique et télécommunications (ETRI). Le JTC est un organisme établi en collaboration par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (IEC). Objectif : élaborer conjointement des règles de la technologie de l'information.Celles-ci fournissent des outils et des méthodes pour évaluer, gérer et améliorer la qualité des données au cours du développement des modèles d'IA. Et ce, afin d'assurer que ces informations soient utilisées de manière appropriée pour leur objectif.Le ministère a souligné l'importance de ces normes comme étant les premières au monde à soutenir la sécurité et la fiabilité de l'IA du point de vue de la qualité des données.