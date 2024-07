Kim Jong-un accueille le vice-ministre russe de la Défense à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a rencontré, hier, la délégation militaire russe dirigée par le vice-ministre de la Défense, à Pyongyang. C'est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA.Selon l’agence centrale de presse nord-coréenne, lors de cette réunion, Alexeï Krivoroutchko et Kim Jong-un ont reconnu l'importance et la nécessité de la coopération militaire entre leurs deux pays pour protéger mutuellement leurs intérêts sécuritaires.L’homme fort de Pyongyang a exprimé son appui aux forces armées et au peuple russes. Avant d’affirmer le soutien constant et la solidarité de la Corée du Nord envers les opérations militaires de Moscou en Ukraine. Il a également évoqué sa rencontre avec Vladimir Poutine le mois dernier, soulignant l'importance de l’union entre leurs armées et la nécessité de renforcer les relations de leurs nations.Il s'agit de la première visite d'un haut responsable militaire russe au royaume ermite depuis la visite de Poutine le mois dernier.