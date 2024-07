Audition parlementaire : une pétition demandant la destitution de Yoon va être examinée

Photo : KBS News

Une audition pour une pétition citoyenne demandant de proposer un projet de destitution contre le président de la République va se tenir aujourd’hui.La commission parlementaire de la législation et de la justice de l'Assemblée nationale l’a organisée ce matin pour enquêter sur les accusations de la-dite pétition, notamment les allégations d'ingérence du pouvoir dans l'enquête sur la mort d’un soldat des Marines.Parmi les vingt-deux témoins convoqués, six, dont le ministre de la Défense, Shin Won-sik, et le commandant des Marines Kim Gye-hwan, ont soumis des lettres de justification pour leur absence. Quant au bureau présidentiel, qui a réitéré qu'il ne pourrait pas participer à une audition qu'il considère illégale, il est probable que ses représentants ne se présentent pas non plus. A ce propos, le Minjoo, la première formation de l'opposition, a annoncé qu'il porterait plainte contre les témoins qui ne se présentaient pas sans justification valable.Une autre audition concernant les diverses accusations portées contre la Première dame, Kim Keon-hee, est prévue pour le 26 juillet.