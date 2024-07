Ballons poubelles nord-coréens : l’armée sud-coréenne reprend la propagande par haut-parleurs

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a envoyé, hier, vers 17h40, des ballons lestés de déchets vers le Sud, dans la région nord de la province de Gyeonggi. Il s'agit du huitième lancement, vingt-deux jours depuis la dernière fois, le 26 juin.En réponse à cette provocation, les autorités militaires sud-coréennes ont annoncé, aujourd'hui, qu'elles avaient repris la propagande par haut-parleurs en direction du Nord. Cette reprise a eu lieu dès hier après-midi, lorsque Pyongyang a commencé à envoyer ses ballons, et a continué jusqu'à ce matin, pendant environ dix heures. Il s'agit de la première diffusion depuis le 9 juin.Ce moyen de « guerre psychologique » aborde des sujets particulièrement sensibles pour le régime nord-coréen, tels que les critiques de la succession dynastique de la famille Kim et des messages en faveur du système capitaliste. Les autorités militaires prévoient de réaliser des émissions supplémentaires en fonction de la réaction de Pyongyang.Auparavant, la vice-directrice du Parti des travailleurs de la Corée du Nord, Kim Yo-jong, avait affirmé les 14 et 16 juillet que des tracts anti-nord-coréens avaient été découverts dans son pays. Avant d’avertir que des conséquences désastreuses étaient à prévoir pour le Sud.