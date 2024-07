Séoul, Washington et Tokyo vont étendre l'exercice « Freedom Edge »

Photo : YONHAP News

Séoul, Washington et Tokyo ont convenu d’élargir leur exercice militaire conjoint « Freedom Edge ». Le chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) et ses homologues américain et japonais ont pris cette décision, à la suite d’une réunion qui s’est tenue aujourd’hui dans la capitale nipponne. Dans un communiqué, Kim Myung-soo, Charles Brown et Yoshihide Yoshida ont déclaré que les trois pays développeront ainsi leur vision commune pour la paix, la stabilité et la dissuasion dans la région.« Freedom Edge » s’est déroulé fin juin, pour la première fois, dans les eaux internationales au sud de l’île de Jeju. Objectif : renforcer l’interopérabilité des trois pays. Un grand nombre de navires et d’avions avait été mobilisé afin de mener différents entraînements tels que de la défense antimissile maritime, la guerre anti-aérienne et la manœuvre anti-sous-marin.Il s’agit du premier exercice régulier multi-domaine mené par les trois pays. Un responsable du JCS a expliqué que les moyens concrets de son extension seront discutés plus tard.Par ailleurs, les trois hommes ont dénoncé le développement des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord et sa coopération militaire avec la Russie, soulignant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la dénucléarisation de la péninsule.