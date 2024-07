GI : Redéploiement des F-17 à la base d’Osan

La 7e Force aérienne des Etats-Unis en Corée du Sud va redéployer temporairement ses huit chasseurs F-16 de la base de Gunsan à celle d’Osan, pour une durée d’un an. Le nombre de ces avions de combat américains dans cette base augmentera ainsi à 31.Les autorités militaires américaines ont déclaré que cette décision faisait partie d’un test visant à optimiser les capacités de combat et à renforcer l’état de préparation pour soutenir l’alliance entre Séoul et Washington, ainsi que la région indopacifique. Avant d’ajouter que cela permettra d’évaluer les impacts sur les opérations, la maintenance, le personnel et les exigences logistiques.La 7e Force aérienne a ainsi surnommé la 36e escadre de chasse d’Osan « Super escadre ». Son commandant David Iverson a affirmé que c’était une occasion de vérifier si une escadre de chasse de cette taille peut améliorer l’efficacité de l'entraînement et la puissance de combat en cas d’urgence.