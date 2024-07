BTS : « Muse » de Jimin sort enfin dans les bacs

Photo : YONHAP News

Jimin, membre du groupe au succès planétaire BTS, a sorti aujourd'hui son deuxième album solo intitulé « Muse ». C’est ce qu’a annoncé son agence BigHit Music.Cet album arrive un an et quatre mois après son premier album solo « Face », sorti en mars 2023. Il contient sept chansons, dont le titre principal « Who » et « Smeraldo Garden Marching Band ».« Smeraldo Garden Marching Band », dévoilé en avant-première le 28 juin, a atteint la 88e place dans le classement principal de Billboard, le « Hot 100 ». Le producteur principal Pdogg, ayant déjà travaillé avec Jimin sur « Face », ainsi que le chanteur et producteur John Bellion, nommé aux Grammy Awards, ont collaboré à l'élaboration de cet album. Pdogg a souligné l'importance de refléter les émotions de Jimin dans la musique, en cherchant à capturer l'excitation ressentie en pensant à la muse.Jimin fera sa première performance de « Who » dans l'émission « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » le 23 juillet. Actuellement en service actif dans l'armée, il l’a préenregistrée avant son enrôlement.