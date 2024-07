Samsung Electronics : le syndicat et le patronat reprennent le dialogue

Photo : YONHAP News

Le syndicat national de Samsung Electronics (NSEU) devrait renouer le dialogue avec le patronat aujourd’hui, qui marque onzième jour de sa grève générale. Ils prévoient de profiter de cette réunion pour vérifier les demandes de chacun et déterminer le calendrier de la discussion.Le 16 juillet, le syndicat a envoyé à l’entreprise une lettre réclamant de reprendre la négociation sur le salaire, et cette dernière a répondu hier qu’il proposait un dialogue sans condition, espérant que le débrayage prend fin rapidement.Le NESU a lancé la grève générale le 8 juillet. Leurs principales demandes : mise en place du congé d’un jour pour célébrer la fondation du syndicat, l’augmentation du salaire de 3,5 % et l’amélioration de système de prime de performance.Les syndiqués voulaient perturber la production en refusant d’aller travailler, mais les impacts n’étaient pas très grands car la majeure partie des procédures dans l’usine de semi-conducteurs est automatisée et que des ouvriers de remplacement ont été déployés.Le nombre d’employés participant à la manifestation s’est réduite récemment à une centaine contre des milliers au premier jour. Le NSEU compte quelque 32 000 membres, qui représentent plus d’un quart de tout le personnel.