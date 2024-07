Paris 2024 : la « Maison de la Corée » va accueillir des événements exceptionnels

Photo : YONHAP News

A l’occasion des Jeux olympiques 2024 à Paris, le gouvernement coréen va ouvrir la plus grande « Maison de la Corée » de son histoire. Objectif : promouvoir la culture coréenne dans le monde entier. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité olympique coréen ont annoncé qu'ils géreront la « Maison de la Corée » à Paris, du 25 juillet au 11 août.Le ministère a expliqué que la « Maison de la Corée », de taille inédite, présentera des expositions et des événements culturels, ainsi que des spectacles pour promouvoir la culture coréenne. Quinze organisations privées et publiques y participeront.L'Office du tourisme coréen organisera quant à lui des événements culturels permettant de découvrir le K-pop, la K-beauty et la K-food pendant quatre jours à partir du 27 juillet.En collaboration avec l’agence de divertissement Hybe, des expositions de costumes de scène de concerts de K-pop seront organisés, et un pavillon de promotion touristique où les visiteurs pourront prendre des photos souvenirs avec des paysages touristiques coréens en arrière-plan sera installé.L'Institut coréen pour l'éducation artistique (KACES) présentera un spectacle de danse en collaboration avec des jeunes français et coréens intitulé « Project Son », tandis que l'Institut coréen de l'artisanat et du design (KCDF) organisera un défilé de mode de hanbok pour faire découvrir la culture coréenne traditionnelle au plus grand nombre.En outre, la « Maison de la Corée » offrira un espace de détente pour les athlètes pendant la période des Jeux et mènera des activités de diplomatie sportive.La visite de la « Maison de la Corée » est gratuite et peut être réservée à l'avance sur le site officiel https://teamkoreahouse.co.kr.