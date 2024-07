Le nombre de voyageurs à l'aéroport international d'Incheon récupère 97 % du niveau pré-COVID-19

Photo : YONHAP News

La société de l’Aéroport international d’Incheon a annoncé, aujourd'hui, que le nombre de passagers internationaux ayant foulé les couloirs de ses bâtiments au cours du premier semestre 2024 avait atteint plus de 34 millions.Cela représente une augmentation de 39,5 % par rapport à 2023 et une reprise de 96,6 % par rapport au premier semestre 2019 avant la pandémie de COVID-19.Le taux de récupération des passagers internationaux est passé de 69,2 % au premier semestre de l'année dernière à 88,8 % au second semestre, et à 96,6 % au premier semestre de 2024, montrant une tendance à la reprise complète. En particulier, le 25 février, période de pointe en hiver et d'entrée des étudiants étrangers, le nombre quotidien a atteint 213 351 en un jour, le plus élevé depuis le début de la pandémie.L'autorité a analysé que cette tendance à la hausse est due aux effets de la haute saison hivernale au début de l'année, à la préférence continue des voyageurs sud-coréens pour les routes courtes vers l'Asie du Sud-Est et le Japon, ainsi qu'à la reprise des passagers sur les routes vers la Chine.En ce qui concerne le nombre total de vols internationaux au cours du premier semestre 2024, il a atteint environ 198 000, dépassant même le niveau pré-COVID-19. Cela s'explique par la quasi-récupération des vols de passagers au niveau pré-COVID-19 ainsi que par la demande accrue de vols cargo depuis que le chiffre a augmenté de plus de 40 % pendant la période de la pandémie.