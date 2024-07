Le vice-ministre des Affaires étrangères s’envole pour l'Arabie saoudite et le Qatar

Photo : KBS News

Le vice-ministre des Affaires étrangères a visité l'Arabie saoudite et le Qatar le 17 et le 18. Il en a profité pour souligner l’importance de l’unité de la communauté internationale afin d’envoyer un message ferme à la Corée du Nord, celle-ci menaçant la paix et la stabilité de la région en collaborant avec la Russie.A Riyad, Kim Hong-kyun a rencontré son homologue saoudien Waleed El-Khereiji. Il a demandé de fortifier la coopération en cours des deux pays, évoquant notamment la participation des entreprises sud-coréennes dans des projets de construction, le contrat de missiles sol-air à moyenne portée, ainsi que le stockage conjoint de pétrole brut.El-Khereiji, de son côté, a affirmé que le pays du Matin clair était un partenaire clé de « Vision 2030 », le plan de réforme économique de l'Arabie saoudite, avant de souhaiter voir une coordination bilatérale accrue, y compris dans les énergies renouvelables telles que l’hydrogène.Le lendemain à Doha, l’officiel sud-coréen a discuté avec Lolwah al-Khater, la ministre d'Etat qatari de la Coopération internationale. Il a déclaré s’attendre à des résultats concrets de la coopération dans les domaines des investissements, de l'intelligence artificielle (IA) et des TIC et l'industrie de la défense.Son interlocutrice a reconnu la contribution des sociétés sud-coréennes à la construction de bâtiments majeurs au Qatar, souhaitant que les deux nations continuent de travailler main dans la main dans différents secteurs.