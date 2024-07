KakaoTalk : messagerie instantanée la plus prisée des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

La messagerie instantanée la plus populaire en Corée du Sud est KakaoTalk. C’est ce que nous apprend un sondage réalisé l’année dernière par le ministère des Sciences et des TIC. Selon le résultat, 94 % des interrogés ont utilisé ce service, et parmi eux, 37 % ont évoqué comme raison le fait que beaucoup de personnes y recourent.En ce qui concerne les réseaux sociaux, 36 % ont désigné Instagram comme leur réseau social de prédilection, et 53 % préfèrent Naver pour les recherches. 87 % privilégient KakaoT pour appeler des taxis.Pour les applications de livraison de plat, 65 % optent pour Baemin, tandis que 36 % choisissent Yanolja pour les réservations d’hébergement. Et Google Play domine le marché des applications avec 65 %.A propos des plateformes de ventes en ligne, la majorité des consommateurs alterne avec plusieurs sites, mais ont préféré particulièrement Coupang (39 %) pour sa livraison rapide. Par contre, beaucoup trouvent qu’ils sont exposés à trop de publicités sur les plateformes de commerce électronique. La note donnée sur cette affirmation était de 4,04 points sur 5.