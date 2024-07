JO : la délégation principale des athlètes sud-coréens arrive à Paris

Photo : KBS News

La délégation principale sud-coréenne pour les Jeux olympiques Paris 2024 est arrivée samedi dernier à Paris. 48 sud-Coréens, dont les escrimeurs et les pongistes, tout comme les membres du Comité olympique coréen (KOC), sont ainsi arrivés à l'aéroport Charles-de-Gaulle.Lee Gi-heung, le président du KOC, y a déclaré, devant les journalistes, que les athlètes du pays du Matin clair feraient de leur mieux pour offrir de bons résultats lors de ces Jeux, comme ils l'avaient fait tout au long de leur préparation pour ce grand événement.Au total, 260 personnes dont 143 athlètes dispersés dans 21 disciplines participent à l'Olympiade. La dernière fois que la délégation a été si petite, c’était aux JO de Montréal de 1976. Cependant, elle garde bien ses objectifs en tête : obtenir au moins cinq médailles d'or et faire partie des 15 premières nations du classement.Les athlètes de badminton et de tir, entre autres, sont déjà en France depuis le 12 juillet. Ils ont commencé à s'entraîner dans la «Team Korea Paris Platform», un camp d'entrainement spécial installé par le comité olympique sud-coréen. Jeong Gang-seon, le chef de la délégation, a annoncé, de son côté, que 90 refroidisseurs d'air avaient été installés afin que les sportifs puissent s’entraîner et se reposer dans les meilleures conditions possibles.La cérémonie d'ouverture de ces Jeux va se dérouler vendredi prochain à Paris et celle de clôture le 11 août. L'équipe nationale se lancera la veille de l’ouverture dans la compétition, pour déterminer les classements en tir à l'arc. Au programme également : un match préliminaire de handball féminin contre l'Allemagne. Les Paralympiques, eux, se tiendront du 28 août au 8 septembre.