Météo : le quart nord-ouest toujours sous les averses

Photo : YONHAP News

En cet avant dernier lundi du mois de juillet, la saison des pluies se poursuit et le temps est mitigé au pays du Matin clair. En effet, malgré quelques nuages, il fait beau sur les trois quart sud du territoire et, de Séoul à Gangneung en passant par Chuncheon, quelques averses sont à prévoir.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait déjà chaud. 26°C sont enregistrés à Séoul, la minimale. Il fait déjà 30°C sur la côte est, jusqu’à Busan, et même 31°C à Daegu. Le mercure est compris entre 29 et 30°C dans le Jeolla.Dans la seconde partie de journée, peu d’évolutions. Météo-Corée prévoit 28°C dans la capitale et à Chuncheon, toujours la minimale. Il fera 33°C de Gangneung à Ulsan, dans le Jeolla ainsi qu’à Daejeon. 31°C sont prévus à Busan et sur l’île méridionale de Jeju. La maximale atteindra 35°C à Daegu.