JO : une délégation nord-coréenne se rend en France

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a envoyé une délégation aux JO de Paris 2024. C’est une première en huit ans.Les médias étrangers, dont l'agence de presse américaine (AP), ont fait savoir que des athlètes nord-coréens avaient décollé samedi dernier de l'aéroport de Sunan, à Pyongyang.Selon eux, les membres de la délégation, conduite par le ministre des Sports Kim Il-guk, étaient vêtus de vestes blanches et de jupes ou de pantalons bleus. La taille de la délégation et son éventuel lieu de transit restent encore inconnus. Mais, accompagnée de hauts fonctionnaires, l’équipe devrait aller directement à Paris.Le pays communiste n'avait pas envoyé ses sportifs aux derniers Jeux olympiques tenus à Tokyo, en raison du COVID-19. Une violation de la Charte olympique, qui stipule pourtant la participation obligatoire des pays membres à tous les JO. Le Comité international avait alors suspendu le statut de membre de Pyongyang jusqu'à la fin 2022 et l'Etat ermite n'avait pas pu participer aux rencontres d'hiver de Pékin.Le régime de Kim Jong-un a envoyé à Paris seize athlètes répartis dans dix-sept disciplines telles que le tennis de table et la plongée. La lutte et la gymnastique constituent des disciplines dans lesquelles excellent les sportifs du pays communiste.