Panne informatique : retour à la normale dans les aéroports sud-coréens

Photo : YONHAP News

Vendredi, une panne informatique mondiale a paralysé certains aéroports ou compagnies aériennes. Cependant, les services de celles desservant la Corée du Sud ont été rétablis.Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports et la société de l’aéroport international d’Incheon ont annoncé, aujourd’hui, que les dysfonctionnements ont été entièrement résolus samedi après-midi pour trois compagnies affiliées à AirAsia : Philippine AirAsia, Thai AirAsia et AirAsia X Berhad. Avant d’ajouter que l’aéroport d’Incheon voyait tous ses services fonctionner normalement depuis dimanche à 23h, sans subir un plus grand impact de la panne de Microsoft.Les systèmes de neuf autres compagnies, dont Delta, Tigerair et Cebu Pacific, ont également été rétablis dimanche, et l’émission de billets continue désormais normalement. Jeju Air, Eastar Jet et Air Premia, des compagnies aériennes nationales à bas prix qui ont connu des problèmes avec leurs systèmes de billetterie et de réservation, ont repris elles aussi leurs activités hier vers 3h du matin.Un responsable du ministère a déclaré : « Les services d’émission de billets ont été normalisés pour les compagnies nationales low-cost et les compagnies étrangères », ajoutant : « Nous continuerons à surveiller les opérations aéroportuaires pour nous assurer que les passagers ne subissent aucune gêne ».Au total, 221 vols ont été retardés au cours des deux derniers jours, dont 63 à l’aéroport international d’Incheon et 158 dans d’autres aéroports, notamment ceux de Gimpo et de Jeju, selon une estimation provisoire. Dix vols ont été annulés dans des aéroports nationaux, dont quatre vendredi et six hier.Les perturbations auraient été causées par la mise à jour d’un logiciel antivirus développé par CrowdStrike, qui s’est révélé incompatible avec le système d’exploitation Windows. Malgré un énorme effort qui est en cours, les experts estiment que la reprise complète des activités prendra des semaines.