Ballons poubelles : l’armée sud-coréenne élargit la propagande par haut-parleurs

Photo : YONHAP News

L'armée sud-coréenne a étendu à toutes les zones frontalières sa propagande par haut-parleurs en direction du Nord. Ceci en réponse aux envois, par Pyongyang, des ballons lestés de déchets ce week-end.Effectivement, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté hier, de 9h jusqu'à 17h, environ 360 ballons poubelles largués par le pays communiste au sud du 38e parallèle. 110 d’entre eux sont tombés dans la capitale et la partie nord de la province de Gyeonggi qui l'entoure. Ils étaient remplis de papiers usés, aucune substance dangereuse a cependant été découverte.Le JCS et la municipalité de Séoul ont appelé la population à être vigilante aux chutes de ballons et à les signaler auprès de la police ou de la caserne militaire la plus proche.Face à ces largages nord-coréens, l'armée sud-coréenne a repris à 13h hier la propagande anti-Pyongyang par haut-parleurs sur tout le front intercoréen.Le JCS a ainsi condamné le régime de Kim Jong-un, qui continue d’agir de manière « médiocre et puérile », et ce même si son peuple tout comme les habitants du Sud subissent ces dernier jours de grands préjudices à cause des pluies torrentielles.Les autorités militaires ont également déclaré que le pays communiste devrait payer pour tous ses actes perpétués afin de faire escalader les tensions aux frontières. Et d'ajouter que c'est bien évidemment Pyongyang qui en portera toute la responsabilité.Le JCS en a profité pour fait savoir que l'armée sud-coréenne était dotée de la capacité de répondre de manière écrasante à toute provocation nord-coréenne et effectuait une surveillance renforcée avec son alliance militaire avec les Etats-Unis.