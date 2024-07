ENHYPEN : « Romance: Untold » sur le podium du Billboard 200

Photo : KBS News

« Romance: Untold », le deuxième album studio du groupe ENHYPEN, a atteint la deuxième place du Billboard 200, le classement principal des albums américains. Il se retrouve juste derrière le nouvel album du célèbre rappeur Eminem, intitulé « The Death of Slim Shady ».« Romance: Untold » a été vendu à près de 117 000 exemplaires physiques et l'équivalent de 7 000 ventes en streaming.Depuis la sortie de son mini-album « BORDER: Carnival », ENHYPEN a vu chacun de ses sept albums sortis en Corée du Sud figurer dans le Billboard 200. Quatre d’entre eux ont d’ailleurs été dans le Top 10.En seulement cinq jours après sa sortie, « Romance: Untold » a franchi le cap des 2 millions d'exemplaires vendus, et les ventes initiales (le nombre de ventes enregistrées la première semaine suivant la sortie) se sont élevées à environ 2 344 000 exemplaires.