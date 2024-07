Semi-conducteurs : hausse des exportations de plus de 57 % début juillet

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont grimpé de plus de 18 % du 1er au 20 juillet, par rapport à l'an dernier.Selon les statistiques d'importations et d'exportations, dressées par le Service des douanes, les expéditions sud-coréennes ont atteint sur cette période 37,2 milliards de dollars, soit une hausse de 18,8 % en glissement annuel. Un progrès pour le dixième mois consécutif.Cette belle performance est largement due à celles des semi-conducteurs, dont les exportations ont augmenté de 57,5 %. Leur part a ainsi évolué de 4,5 points pour atteindre 18,2 %.Les voitures et les produits pétroliers ont, eux, vu leurs expéditions respectives augmenter de 1,8 % et de 28,4 %. Or, les exportations de certains secteurs se sont fragilisées, comme les équipements de télécommunication mobile (-1,3 %), les machines de précision (-3,4 %) et les navires (-49,1%).Par pays destinataires, c'est vers le Vietnam que la vente des produits « made in Korea » a le plus augmenté avec 23,6 %. Le pays du sud-est asiatique est suivi de la Chine (20,4 %) et des Etats-Unis (13,4 %). Ces deux derniers ont d'ailleurs représenté avec l'Union européenne 48,2 % du total des exportations du pays du Matin clair.Les importations sud-coréennes ont progressé de 14,2 % toujours pour les vingt premiers jours de ce juillet, pour atteindre elles aussi 37,2 milliards de dollars.