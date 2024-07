La Corée du Nord relance son tourisme ferroviaire

Photo : YONHAP News

Parallèlement au projet du rétablissement de la circulation des trains de voyageurs entre la Corée du Nord et la Russie, le tourisme ferroviaire fait sa réapparition dans le pays ermite. 54 touristes russes ont quitté Khassan en Russie vendredi dernier, à bord d’un train à destination de Rason en Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté la radio américaine Radio Free Asia.Ce programme a été organisé par Vostok Intour, une agence de voyage basée à Vladivostok en Russie, avec l’autorisation des autorités nord-coréennes. Les touristes resteront dans la ville de Rason pendant trois nuits et quatre jours. Au programme : des visites du mont Sahyang, de l’île de Bipa et de la région du fleuve Tumen. Le voyage coûte 5 000 roubles, soit environ 57 dollars, et 350 dollars de plus.La plupart des touristes sont des habitants de Vladivostok, d’autres venant notamment de Moscou, de Kaliningrad et de Khabarovsk. Vostok Intour recrute actuellement des participants pour le voyage à Rason en train du 26 au 31 juillet, du 16 au 21 août et du 21 au 26 août.La reprise des trains de voyageurs entre la Corée du Nord et la Russie n’a pas encore été officiellement annoncée, mais il est probable qu’elle interviendra dans le courant du mois de juillet.En janvier 2020, la Corée du Nord avait fermé ses frontières pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et les trains reliant les deux villes pour le trafic de marchandises et de passagers avaient été suspendus. Les trains de marchandises avaient repris leurs activités en novembre 2022, mais ceux de voyageurs étaient restés bloqués. Ils se préparent à reprendre leurs activités grâce au renforcement des liens entre les deux pays.Le régime de Kim Jong-un a autorisé des groupes de touristes russes à entrer dans le pays en février, et environ 600 personnes ont visité le pays depuis, principalement par avion. Plus tôt, NK News, qui cite les autorités douanières russes, avait rapporté que 41 touristes de nationalité russe étaient entrés en Corée du Nord à bord d’un train le 6 juin.