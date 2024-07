Retrait de Biden : Séoul ne veut pas évoquer la situation politique des autres pays

Photo : YONHAP News

Après le retrait de la candidature de Joe Biden à la présidentielle aux Etats-Unis, le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré, aujourd’hui, qu’il ne fera pas de commentaires sur la situation politique d’autres pays. Poursuivant que le soutien américain à l’alliance Séoul-Washington est transpartisan. Avant de souligner que la Corée du Sud coopérera étroitement avec les USA pour développer sans cesse leur alliance stratégique globale.En effet, dimanche, le président américain a renoncé officiellement à se présenter pour tenter de renouveler son mandat. Il est, d’après lui, dans l’intérêt de son parti et du pays qu’il se retire et qu’il se concentre sur ses fonctions de président jusqu’à la fin de son mandat. Il a fait savoir qu’il fournirait des explications plus concrètes sur sa décision en fin de semaine.Dans un autre communiqué, le président sortant a déclaré soutenir la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris.