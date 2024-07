Fortes pluies : Yoon Suk Yeol ordonne une réparation rapide des régions sinistrées

Photo : KBS News

Le président de la République a ordonné de soutenir la réparation rapide des régions touchées par les fortes pluies et d’examiner l’offre et la demande des produits agricoles. La porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré, hier, lors d’un briefing, que, le premier secrétaire à la planification politique, Sung Tae-yoon, avait présidé plus tôt le même jour une réunion pour en discuter.Jeong Hye-jeon a expliqué qu’une enquête était en cours pour désigner des zones sinistrées spéciales. Le gouvernement prévoit de lancer un siège de soutien de réparation pangouvernemental pour prévenir les dégâts supplémentaires qui pourraient être causés par les averses ou des typhons la semaine prochaine. La représentante du bureau présidentiel a aussi fait savoir que les ressources disponibles, dont une aide financière spéciale, seraient mobilisées au maximum pour reconstruire les régions sinistrées.D’après Jeong, Yoon Suk Yeol a aussi ordonné de stabiliser en amont les prix des produits agricoles. Même si les récentes précipitations n’ont pas impacté directement les cultures, l’exécutif a réservé des produits agricoles suffisants pour en faire circuler en fonction de la situation du marché.