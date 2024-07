Jour de la victoire : Pyongyang pointe du doigt l’hostilité de Séoul et Washington à son encontre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a pointé du doigt l’hostilité de la Corée du Sud et les Etats-Unis à son encontre à l’approche du « Jour de la victoire ». Elle considère le 27 juillet comme le jour du cessez-le-feu de la guerre de Corée.Le Rodong Sinmun a affirmé aujourd’hui que les entraînements militaires des deux alliés visant le régime se poursuivaient depuis la fin de la guerre, commençant par la manœuvre conjointe Focus Lens lancée, en 1954, par le Commandement des Nations unies de Corée. Le quotidien du pays communiste a critiqué les exercices sud-coréano-américains, en arguant qu’ils n’hésitent pas à franchir la ligne rouge d’une guerre nucléaire.Quant aux dix dernières années dirigées par Kim Jong-un, le journal officiel du régime nord-coréen a évalué que le régime avait bien arboré la bannière de construction économique et nucléaire dans son parcours de révolution. Il a indiqué que la Corée du Nord disposait d’une force de dissuasion nucléaire suffisamment puissante pour mettre fin à cette guerre prolongée.Pour rappel, l’an dernier, Pyongyang avait invité des délégations chinoise et russe pour tenir un défilé militaire à minuit.