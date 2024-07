Séoul-Washington-Tokyo : les chefs de la Défense vont se retrouver ce week-end

Photo : YONHAP News

Les chefs de la Défense de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon vont se retrouver, le 28 juillet, à Tokyo. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère sud-coréen de la Défense. Pour cela, Shin Won-sik doit s’envoler ce samedi pour l’archipel.Au menu des discussions avec ses homologues américain et japonais, Lloyd Austin et Minoru Kihara : les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang, la situation sécuritaire dans la région, ainsi que les moyens d'intensifier la coopération trilatérale en matière de sécurité et d'institutionnaliser de tels efforts. Des tête-à-tête entre les chefs de la Défense sud-coréen et américain tout comme sud-coréen et japonais doivent se tenir également en marge des retrouvailles à trois.La dernière rencontre entre les ministres des trois nations remonte à juin. C’était à l’occasion de la conférence sur la sécurité du Dialogue Shangri-La à Singapour.