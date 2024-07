Météo : grisaille et précipitations toute la journée

Photo : YONHAP News

Ce mardi, la météo n’est pas bien différente des jours précédents. En effet, la mousson se poursuit et le ciel est une alternance de nuages, de rayons de soleil parfois, et de pluie. Dans le détails, Météo-Corée annonce qu’il fait beau ce matin à Jeju, et gris dans le Jeolla et sur la côte sud. Il pleur dans le reste du pays. Cet après-midi, les nuages se lèveront un peu dans le quart sud du pays, et le temps restera morose ailleurs.En ce qui concerne les températures, sur le chemin du travail, il fait 26°C à Séoul. Le mercure grimpe jusqu’à 28°C dans le Jeolla, sur l’île méridionale de Jeju ainsi qu’à Busan. Il fait 29°C dans les régions d’Ulsan, Daegu et Andong, et jusqu’à 31°C, la maximale, pour Gangneung.Dans la seconde partie de journée, il fera 27°C dans la capitale. Il est prévu que le thermomètre grimpe jusqu’à 33°C dans le Jeolla, 30°C à Busan et jusqu’à 34°C à Daegu.