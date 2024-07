Le fondateur de Kakao placé en détention provisoire

Photo : YONHAP News

Le fondateur de Kakao, géant sud-coréen de la tech et du Web, n’échappe pas à l’emprisonnement. Un tribunal de Séoul a accepté une demande du Parquet de le placer en détention provisoire.Kim Beom-su a donc été incarcéré dans la nuit de lundi à mardi. Il est accusé de manipulation boursière et, par conséquent, de violation de la loi sur le marché des capitaux.L’affaire remonte à février 2023. Kakao et sa filiale spécialisée dans les contenus Kakao Entertainment, et l’agence de K-pop Hybe, à l’origine du célèbre groupe BTS, s’étaient alors livré à une bataille pour le contrôle d’un autre label de K-pop, SM Entertainment.Afin d’empêcher son concurrent d’acquérir celui-ci, le leader d’Internet aurait manipulé les actions de SM. De fait, plusieurs de ses filiales les auraient achetées pour une valeur de quelque 130 milliards de wons, en un seul jour, le 28 février. Et ce, à des prix supérieurs à celui proposé par Hybe, qui a finalement jeté l’éponge.Kim aurait été impliqué, selon les procureurs qui ont mené l’enquête sur l’affaire. L’intéressé réfute les accusations.En délivrant le mandat d’arrêt à son encontre, le tribunal a expliqué sa décision par des risques de destruction des preuves et de fuite.